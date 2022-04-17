/692576/أحمد-بدير-لـ-مخرج-خطأ-404-لو-كنت-عرضت-عليا-أمسك-التليفون-فيه-كنت-هوافق

حل الفنان مهند الدسوقي ضيف على برنامج “الكافيه” المذاع عبر قناة الشمس وذلك في حلقة أمس الأحد، للحديث عن فيلمه الجديد خطأ 404 الذي يناقش إحدى القضايا الهامة التي تشغل المجتمع المصري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إشادة الفنان أحمد بدير بالمخرج مهند الدسوقي

فاجئ الفنان محمد بدير، المخرج الموهوب مهند الدسوقي بمداخله هاتفية خلال برنامج الكافيه، والذي وجه له عدد من الإشادات العريمة له ولعمله الفني الجديد “خطأ 404”، فقال بدير: “ مهند الدسوقي أعماله كبيرة وبفرح بيها جدًا عند مشاهدتها وارتحت ليه جدًا”.

وعن إمكانية مشاركته في خطأ 404، فقال أحمد بدير مبديا إعجابه بفكرة العمل: “أنا فرحت جدا بالعمل الجميل ده، لو كنت عرضت عليا دور واحد من اللي ماسكين التليفونات كنت هعمله”.

تفاصيل فيلم خطأ 404

فيلم خطأ 404، يناقش قضية هامة يعاني منها الكثير في مصر والعالم وهي خطر التكنولوجيا على البشر وتحديدا الهواتف المحمولة، وصرح المخرج مهند الدسوقي لـ دوت الخليج، بأن فيلم خطأ 404 من المقرر عرضه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية شهر مايو المقبل، فضلا عن مشاركته في عدد من المهرجانات الهامة التي سيعلن عنها قريبا.

أبطال فيلم خطأ 404

فليم خطأ 404 بطولة كلا من «زياد جمعه - محمد الدندراوي - محمد عبدالحميد - عبد الرحمن راجي- اشرقت مؤمن -منه هشام»، ومن تأليف وإخراج مهند الدسوقي، مساعد مخرج زياد محسن، مدير تصوير محمود السيد موسيقي تصويرية مازن علي، ميكياج اشرقت مؤمن.

من هو المخرج مهند الدسوقي

مهند الدسوقي هو ممثل ومخرج مصري، بدأ مشواره الفني عام 2011 بمسرح مكتبه مصر العامه بالاسماعيليه وعمل العديد من المسرحيات والافلام القصيره، ويعد من أهم أعماله الفنية فيلم «البيت القديم وأشباح أوروبا».

أحمد بدير في السباق الرمضاني 2022

جدير بالذكر أنه يشارك الفنان أحمد بدير في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل “الاختيار 3” بجانب كلا من الفنان أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وايمان العاصي، وسمر مرسي، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وناردين عبد السلام.