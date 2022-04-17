/692574/رئيس-مياه-المنوفية-يتابع-الموقف-التنفيذى-لمشروعات-حياة-كريمة-بأشمون

تفقد محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، خلال جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الأعمال ولسرعة تذليل المعوقات وتسخير كافة الإمكانيات اللازم للمشروع، وبمرافقة أحمد الباجورى مستشار رئيس مجلس الإدارة لأعمال حياة كريمة بأشمون، الموقف التنفيذى لأعمال مشروعات المياه والصرف الصحى، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة.

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وشدد رئيس شركة المياه والصرف الصحي، على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وبذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة فى توفير حياه كريمة للمواطن المنوفى وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات.

توجيهات محافظ المنوفية

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصرى وتحقيق تنمية مستدامة.

التواصل المستمر مع رؤساء الأفرع

وأكد نجيب على التواصل الدائم والمستمر مع رؤساء الأفرع والمحطات للوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والاستفادة من الاستثمارات التى تقوم الدولة بضخها فى البنية التحتية، وكذا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمستوى الأداء.