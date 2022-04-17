بسبب جدعنته.. حياة كريمة ترد الجميل لشاب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الشاب، إنه يعمل فى المهنة منذ 5 سنوات، مضيفًا: "أنا خاطب، واليومية 100 جنيه، إحنا أحسن من غيرنا فى ناس تانية مش لاقية".

وأهدى أيمن مصطفى من مبادرة حياة كريمة، العامل مبلغ 500 جنيه، ليسأله الشاب عن الأموال: "أنا مستغرب مافيش حد بيعمل كده، الفلوس اللى هاكمل بيها الشهر كانت خلاص خلصت والنهاردة كنت هاطلب سلفة، ودعيت ربنا إنه يفكها، ربنا مش بينسى حد".

وبعد يغادر أيمن مصطفى، ثم يعود مرة أخرى فى مشهد تمثيلى، ويخبر الشاب أن المحفظة الخاصة به وقعت منه، وقال الشاب إنه سيدفع لسائق التاكسى وسيقوم بالحصول على مبلغ من صاحب العمل، وبالفعل حصل على 600 جنيها، كما أعطى أيمن مصطفى 75 جنيها.

كما أهدى أيمن مصطفى، الشاب مبلغ يساوى فرش 3 حجرات، وقال الشاب: "مش عارف أقولك إيه والله ما مصدق نفسى"، واتصل بوالده وأخبره بما حدث.