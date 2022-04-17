تعليم الوادى الجديد: ضرورة حصر حالات الغياب بالمدارس لتحقيق الانضباط

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، بضرورة حصر حالات الغياب يوميا بالنسبة للمعلمين والطلاب بكل مدرسة وإدارة تعليمية ومن يتجاوز مدة الغياب يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، فضلا عن تكثيف المتابعات اليومية لجميع مدارس المحافظة حرصا على تحقيق الإنضباط الإدارى.





وأكد وكيل الوزارة -فى تصريح اليوم - أنه تم عقد اجتماعاً طارئاً للجمعية العمومية لمجلس أمناء إدارة الخارجة التعليمية بحضور ناصف أنيسى رئيس مجلس الأمناء بالإدارة ومدير إدارة الخارجة التعليمية والمعنيين من قيادات التعليم بالمحافظة، وتم مناقشة خطة العمل خلال الفترة الماضية وما يستجد من أعمال للفترة القادمة، وتم التأكيد على ضرورة تنفيذ مراجعات عامة للمنهج الدراسى بجميع المواد وإجراء إختبارات تدريبية للطلاب تمهيداً لإمتحانات نهاية العام مع إجراء مجموعة من الأنشطة والمسابقات تحفيزاً وتشجيعا للطلاب.

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