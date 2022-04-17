محافظ الشرقية: لا زيادة فى تعريفة الركوب وتوزيع 20 ألف كيلو لحوم خلال رمضان

وقال المحافظ- فى تصريح، اليوم الأحد: إنه لن يسمح باستغلال المواطنين أو التلاعب بالتسعيرة المحددة، مؤكدا ضرورة وضع ملصقات على سيارات السرفيس والنقل الجماعى مدون عليها خط السير والأجرة المحددة والأرقام المخصصة لتلقى الشكاوى من المواطنين.
وشدد على مديرى المواقف بالتأكد من التزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم، وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب بالكمامات الواقية، للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من فيروس "كورونا".
كما كلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالشرقية فايزة عبد الرحمن بشن حملات مكثفة على محطات الوقود، للتأكد من توافر الوقود بأنواعه على مدار اليوم، ومدى التزامها بالأسعار الجديدة المحددة ووضع لافتات موضح عليها الأسعار.
فى سياق آخر، قال المحافظ إنه تم الانتهاء من توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، و20 ألف كيلو لحوم خلال شهر رمضان المبارك، على عدد 20 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى برئاسة عبد الحميد الطحاوى.
وأضاف أن الجمعيات الخيرية تسعى إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة، للتيسير عليهم وتوفير احتياجاتهم من الغذاء، لافتاً إلى أن التوزيع يتم وفق قاعدة بيانات مسجل عليها الأسر الأكثر احتياجا، والتى تضم الأرامل والمرضى والأيتام وذوى الهمم بهدف تخفيف العبء على كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.
وأكد أن الجمعيات الخيرية عليها دور مهم وحيوى فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذى، للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة فى المناسبات والأعياد، مشيدا بدور جمعية الأورمان فى خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا.
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