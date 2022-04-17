هانى الناظر: أوراق خضراء لستة نباتات احرصوا على تناولها

جدة - نرمين السيد - وقال الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "أوراق خضراء لستة نباتات احرصوا على تناولها طازجة مع السلاطة يوميا لإحتوائها على جميع الڤيتامينات والمعادن اللازمة للحفاظ على صحتكم وسلامة الجلد والشعر والأظافر والبشرة وجهازكم المناعى وقاوموا الأمراض. وكشف عن الخضراوات قائلا: "الجرجير والخس بأنواعه وأوراق السبانخ الصغيرة والسلق والنعناع والبقدونس".

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