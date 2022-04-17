بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس أحد السعف بمدينة نصر.. (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك غبطته فى الصلاة نّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص يوسف بشرى، والأب يوسف عبد النور اليسوعى، والأب بيشوى رسمى، مدير الكلية الإكليريكية بالمعادى، وشعب الرعية.
تضمنت صلاة القداس الإلهى مباركة غبطة البطريرك لأغصان الزيتون والسعف، ثم أعطى كلمة العظة حول "أحد الشعانين المبارك"، مختتمًا الصلاة بالبركة الرسولية الختامية للحاضرين، وتلا صلاة القداس الإلهى، وصلاة الجناز العام، وصلاة البصخة المقدسة لبدء أسبوع الآلام
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