نائب محافظ القاهرة تعلن رفع حالة الاستعدادات القصوى للاحتفال بعيد القيامة

وشددت "عبدالمنعم" على رؤساء الأحياء بضرورة رفع القمامة ومخلفات المبانى من خلال شركات النظافة وحملات الإنقاذ المركزى والشركات المختصة من شوارع المنطقة الجنوبية ومحيط الكنائس استعدادا لاحتفالات الإخوة الأقباط مع مراجعة الإنارة والصيانة المستمرة لها وتغيير الكشافات بالتنسيق مع إدارة الإنارة بالأحياء والمحافظة.
كما شددت على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس والمطرانيات وأماكن العبادة، بالإضافة إلى تنظيم الحملات المكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق ومسئولى المربعات بالمتابعة المستمرة لرفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المرور والتعامل بصورة فورية لكافة البلاغات التى ترد للأحياء.
كما وجهت نائب المحافظ بالتنسيق الشامل مع إدارات التموين للقيام بحملات مستمرة على المحال التجارية والأسواق والمخابز لضبط المخالفات إلى جانب التنسيق المستمر مع الإدارات الصحية والطب البيطرى للتفتيش على السلع والتأكد من صلاحيتها وتكثيف حملات وضبط جميع الكميات غير الصالحة والفحص والتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ اللازم من إجراءات.
ووجهت عبدالمنعم أيضا بتلقى البلاغات من خلال غرف العمليات التى تعمل على مدار 24 ساعة للإبلاغ الفورى عن أية أحداث أو أى طارئ خلال فترة الاحتفالات والأعياد.
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