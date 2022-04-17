عاجل- قرار من محافظة دمياط بشأن شم النسيم والمصيف (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة دمياط، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، حظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد إلى مدينة رأس البر، على أن يتم السماح بدخول وخروج سيارات رحلات اليوم الواحد "ميكروباص – أتوبيس" من البوابة الغربية "طريق الميناء"، حتى موقف 109.





ويكون دخول وخروج سيارات النقل المحملة بالبضائع من ذات البوابة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، كما سيتم حظر مرور سيارات الأجرة فى شارع بورسعيد. يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال موسم شم النسيم وصيف 2022، وفقا لخطة المحافظة لتخفيف الضغط المرورى بمدينة رأس البر خلال تلك الفترة.

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