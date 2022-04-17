محافظ كفر الشيخ: تسليم 4 أطنان لحوم من الدفعة الخامسة لصكوك الإطعام

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نورالدين أنه تم توزيع الدفع الأربع السابقة من صكوك الإطعام، مشيرا إلى أنه يجرى توزيع الدفعة الخامسة "4 أطنان لحوم" على 4 آلاف أسرة بقرى المحافظة، حيث أن عدد المستفيدين من الدفعات الخمسة يبلغ 12 ألف أسرة.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ تسليم الدفعة الخامسة من صكوك الإطعام بالتعاون بين مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف.

وأضاف المحافظ أن هناك لجانا تم تشكيلها تتولى توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى جو من الود والحب والاحترام، وفى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمحافظة والمديرية ومديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ.

وحذر المحافظ من تصوير الأسر أثناء التسليم، ومراعاة الجانب الاجتماعى فى ذلك.

من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الشيخ محمد يونس: إنه تم استقبال 4 أطنان من اللحوم كدفعة خامسة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، من خلال لجان جرى تشكيلها بتوجيهات المحافظ.