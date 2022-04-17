عاجل.. التجارة والصناعة تنفى إصدار قيود على الاستيراد من الشركات السعودية

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية، تشهد تطوراً ملحوظاً وذلك فى ضوء علاقات الاخوة والصداقة التى تربط قيادة وحكومتى وشعبا البلدين الشقيقين.





ونفى المتحدث الرسمى صدور أى قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصرى، مشيراً الى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصرى. وفى هذا الإطار لفت إلى أنه جارٍ توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية، وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرى.

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