محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من 48 مشروعا بقرى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من 48 مشروعاً من مشروعات "حياة كريمة"، والبدء فى 295 مشروعا ضمن المبادرة ما بين مشروعات صرف صحى، ومدارس، وتحسين حالة المياه، وإنشاء وحدات صحية، ومرافق إسعاف، وإنشاء مراكز شباب، ومجمعات خدمية، وإنشاء كبارى جديدة.





واطلع محافظ كفر الشيخ، على الأعمال الجارية فى المشروعات التى تشهدها 18 قرية و187 تابعا فى مركز مطوبس، ضمن البرنامج مبادرة حياة كريمة، ونسب التنفيذ وما سيتم الانتهاء منه خلال الشهر الجارى، والمشروعات التى سيتم الانتهاء خلال العام الجارى. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده نور الدين، اليوم الأحد، مع عمرو البشبيشى، نائب المحافظ وجهاز تعمير الساحل الشمالى، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، ووكلاء الوزرات المعنية، ومدير فرع الأبنية التعليمية، ومدير منطقة بريد كفر الشيخ.

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