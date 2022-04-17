رئيس الإنجيلية يحتفل بأحد السعف فى أسيوط (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، فى احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، بحضور شعبى إنجيلى كبير من محافظة أسيوط، ومشاركة راعى الكنيسة، القس رفيق ثابت.





وقال الدكتور القس أندريه زكى، خلال كلمة الاحتفال: "ونحن نتذكر هذه الأيام دخول المسيح الانتصارى لأورشليم، نتذكر أن اختيارات المسيح لم تكن دنيوية، بل روحية بامتياز، لأنه توجه لدخول الهيكل وتطهير الهيكل، ولم يتوجه إلى قصر المستعمر الرومانى، كما أن كل جماعة حول المسيح كان لها توقع، كالكتبة والفريسيين، الذين كانوا حافظين للشريعة ولكنهم تطوروا بشكل سلبى إلى الاهتمام بالمظهر على حساب الجوهر، ولكن المسيح كان لديه رؤية واضحة". وأضاف رئيس الإنجيلية: "العقيدة والسلوك وجهان لعملة واحدة، والتمسك بالكلمة المكتوبة ضرورة ملحة، والتجديد فى فهم الكلمة ضرورة مهمة أيضا، نصلى فى هذه الأيام المباركة لأجل بلادنا الغالية مصر، والمصريين وسلام العالم".

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