محافظ مطروح يتفقد مخزون كميات مياه الشرب بالخزانات الاستراتيجية

جاء ذلك خلال جولته الميدانية للوقوف على أعمال ربط خط المياه بالمنطقة الرابعة على خط الـ700 لزيادة كميات ضخ المياه مع مراجعة ورفع المحابس على الخط، لزيادة كميات ضخ المياه، وكذلك متابعة أعمال الحفر.
ووجه شعيب بسرعة الانتهاء من الأعمال مع تيسير حركة السيارات على الطريق الدولى من خلال إدارة مرور مطروح.
كما قام محافظ مطروح خالد شعيب بتوزيع 53 وجبة إفطار على أسر الأطفال بجمعية رعاية الأيتام بمنطقة السيركو، ضمن 6 آلاف وجبة مهداة من بنك الطعام لأسر الأيتام طوال شهر رمضان الكريم، وأهدى الأطفال مبالغ مالية (عيدية).
جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، اليوم الأحد، لجمعية رعاية الأيتام بمنطقة السيركو فى مدينة مرسى مطروح بحضور الدكتورة سليمة عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء الجمعية، ورضا جاب الله رئيس مركز مدينة مرسى مطروح.
ووجه المحافظ لمجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة تمهيد ورصف طريق مدخل الجمعية، وتوجيه سيارة من المحافظة لنقل مساعدات بنك الطعام للجمعية، موجها الشكر لجهود بنك الطعام ومشاركته المجتعية الفاعلة لخدمة أهالى مطروح خاصة الأولى بالرعاية والأيتام.
كما تفقد محافظ مطروح منتجات ومشغولات الجمعية، مشيدا بجهود السيدات مع التأكيد على تقديم كافة الدعم بما يساهم فى توفير مصدر اقتصادى وحياة كريمة لهم.
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