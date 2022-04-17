«اتضاع المسيح» فى عظة أحد الشعانين على قناة ON (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ألقى الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية، صباح اليوم الأحد، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات "ON - dmc - الحياة - cbc"، وذلك فى إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.





وركز الأنبا ميخائيل، على اتضاع السيد المسيح له المجد الذى دخل أورشليم كملك راكبا على أتان وجحش ابن أتان، مشيرا إلى أننا يجب أن نسعى لأن يملك السيد المسيح على قلوبنا. ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

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