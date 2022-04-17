عاجل- الطقس الآن: درجة الحرارة 40 فى هذه المناطق.. وتحذير من الأرصاد (بيان)

جدة - نرمين السيد - أكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة 40 درجة والإسكندرية 38 درجة، وذلك تبعا للمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية.





ولفتت الهيئة فى بيانها، إلى أنه تنشط الرمال المثارة على السواحل الغربية وانخفاض كبير فى الرؤية الأفقية نتيجة هبوب رياح جنوبية نشطة وجافة على (الإسكندرية ومطروح وسيدى عبدالرحمن والضبعة)

ومناطق من الصحراء الغربية (الفرافرة والواحات البحرية) وتستمر هذه الأجواء حتى نهاية اليوم. وذكرت أنه مع دخول الهواء الشمالى يبدأ التحسن فى كافة عوامل الطقس على السواحل الشمالية يمتد هذا التحسن إلى القاهرة ليلا.

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