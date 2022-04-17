حضر المريض إلى المستشفى وقد كان يعاني من ألم شديد وتورم في منطقة الكتف، مع عدم القدرة على تحريك مفصل الكتف بسهولة، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود خلع بمفصل الترقوة ولوح الكتف A-C joint، وحاجة المريض لإجراء جراحة لرد الخلع.
وقد نجح فريق جراحة العظام في المستشفى في إجراء جراحة ناجحة تم من خلالها رد الخلع وإصلاح تمزق الأوتار والأربطة في منطقة الكتف باستخدام منظار العظام الجراحي وتم تثبيت لوح الكتف باستخدام خيط عالي المتانة Tightrope لتفادي تكرار خلع الكتف، والمريض الآن بحالة جيدة ويتم متابعته بالعيادة.
وقد شارك في إجراء العملية كلاً من:
الدكتور/ محمود عبد الوهاب - مدرس جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس واستشارى مناظير الركبة والكتف.
الدكتور/ محمد عبدالرحمن كريشة - استشاري التخدير بالمستشفى.
الدكتور/ وسام الإسلام نجاح توفيق - رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى.
الدكتور/ أوليفر يسري - أخصائي جراحة العظام بالمستشفى.
مع مشاركة متميزة من تمريض العمليات:
م/ إبراهيم ميخائيل.
ويمكنكم الكشف بعيادة العظام بمستشفى الكرنك الدولي يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال مجانًا بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.. نجاح عملية لرد خلع في الترقوة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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