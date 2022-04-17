أمين «البحوث الإسلامية»: رسالة الأزهر العالمية ترحب بكل ما يحقق نشر الوسطية

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، أن رسالة الأزهر العالمية ترحب بكل أوجه التعاون المشترك بما يحقق رسالته السمحاء ونشر الوسطية فى شتى بقاع الأرض، من خلال بعثاته الخارجية واستقباله للطلاب الوافدين وتعليمهم ومن خلال إصداراته العلمية، ومواقفه المستمرة لإقرار السلم المجتمعى بين جميع الشعوب، والتى تؤكد على عظمة هذه الرسالة وإنسانيتها.





جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مع عبدالمناف أحمد حسين نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى تايلاند، وممثلة عن السفارة التايلاندية فى مصر والوفد المرافق لهما؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ودولة تايلاند؛ وفى إطار دور الأزهر العالمى بقيادة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. وبحث - خلال اللقاء - سبل تعظيم الاستفادة من جهود الأزهر فى دعم التعليم الدينى فى تايلاند خاصة مدارس تدريس القرآن وعلومه، والعمل على زيادة المنح للطلاب التايلانديين وتذليل العقبات التى تواجههم لاستكمال الدراسة فى الأزهر، وبحث سبل التعاون فى مواجهة الأفكار المغلوطة، وتدريب الأئمة والوعاظ، إضافة إلى بحث أوجه الاستفادة من تجربة الطلاب التايلانديين فى ترجمة كتب التراث إلى اللغة التايلاندية. من جانبه، نقل الوفد التايلاندى تقدير بلاده للدور الذى يقوم به الأزهر، فى نشر الإسلام فى تايلاند عبر منهجه الوسطى، معربا عن تقديره واحترامه لاهتمام ورعاية الأزهر بالطلاب التايلانديين فى مصر، والحاجة إلى زيادة المنح الخاصة بهم وبخاصة المنح التى تتعلق بالدراسات العلمية والتطبيقية وليست الشرعية فقط.

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