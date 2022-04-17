«الصحة»: تطعيم 44.5 مليون مواطن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الآن

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تطعيم 44 مليونا و549 ألفا و333 مواطنا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تسهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن من تلقى لقاح فيروس كورونا "جونسون آند جونسون" يمكنه أخذ الجرعة الثالثة التنشيطية بعد مرور شهرين، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعّال ويقلل من فرصة إصابتك بالعدوى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.