محافظ أسيوط: الدولة لا تدخر جهدًا فى التيسير على المزارعين لتوريد القمح

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد أن الدولة لا تدخر جهدًا فى الاهتمام وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد وحتى توريد محصول القمح، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





جاء ذلك خلال متابعة محافظ أسيوط، اليوم الأحد، أعمال توريد القمح بصوامع عرب العوامر التابعة للشركة المصرية للصوامع بمركز أبنوب، بإجمالى 12 خلية معدنية بسعة 60 ألف طن، من أصل 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز.

بدأ المحافظ جولته بتفقد صوامع عرب العوامر التى تم افتتاحها عام 2012 بتكلفة إجمالية 84 مليون جنيه، وتابع سير العمل بها واطمأن على توفر الأقماح بها، وتفقد غرفة التحكم الرئيسية بالصومعة كما تفقد الشونة الرئيسية لتجميع الأقماح بالصوامع، وتفقد الصومعة المجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين، والتى تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكى، مشيداً بأعمال التطوير التى تم تنفيذها مما يساهم فى رفع الطاقة الإنتاجية لخدمة أهالى المحافظة.

كما التقى المحافظ باللجنة المشكلة لاستقبال الأقماح بالصوامع، واستمع إلى شرح لمراحل عمل اللجنة منذ دخول سيارات القمح للصومعة حتى تفريغها فى الخلايا المعدنية، وشاهد عمليات فرز الأقماح وقياس درجة النقاء والفرز، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد ومراعاة معايير الجودة فى الفرز وتخزين الأقماح بالصوامع، وتطبيق إجراءات التطهير والتعقيم للخلايا قبل بدء استلام الأقماح بها.



وأكد أهمية تلك الصوامع للحفاظ على محصول القمح وكذلك إنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيدة، مشيرًا إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمختلف الصوامع والمطاحن الموجودة بالمحافظة؛ للوقوف على سير العمل والاطمئنان على توفر الأقماح وانتظام أعمال توريدها واستلامها من المزارعين وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم.



وأعرب عن شكره لرئيس الجمهورية ووزير التموين على الجهود المبذولة لتطوير وميكنة منظومة الصوامع، مثمنًا التعاون الوثيق بين المحافظة والوزارة للوصول إلى نقلة حضارية وتكنولوجية فى نظام إدارة الصوامع، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة الرشيدة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز أكثر من 30 مركز تجميع، تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين، خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلى حتى نهاية أغسطس بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

ووجه مسئولى الزراعة والتموين بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك، وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية، فضلًا عن التنسيق مع مسئولى البنك الزراعى المصرى والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى؛ للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الأقماح المحلية وفقًا للكميات التى أعلنتها وزارتا الزراعة والتموين واستلام الأقماح من المزراعين وفقًا لسعر 885 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جراما بالحوافز المقررة لذلك، وعلى حسب درجة النقاء والفرز، وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس القادم أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز.