وزير الكهرباء ومحافظ جنوب سيناء يبحثان إجراءات تنظيم مؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا تنسيقيا موسعا بمقر الوزراة لبحث الخطوات والإجراءات المتصلة بتنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 داخل مدينة شرم الشيخ، وحضر الاجتماع عددا من المستثمرين فى الطاقات المتجددة.





وفى بداية اللقاء، أكد شاكر أن القيادة السياسية وجهت بإخراج هذا الحدث العالمى الضخم على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذى تشهده مصر فى كافة المجالات ومنها مجال النقل الأخضر المستدام وكذلك والتوسع فى استخدامات الطاقة النظيفة، وتشجيع القطاع الخاص فى الاستثمار فى الطاقات المتجددة والتوسع فى استخدامات وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة ونقاط الشحن المتفرقة والموزعة على مستوى الجمهورية بصفة عامة وبصفة خاصة فى شرم الشيخ والمناطق المحيطة بها، وكذا لتعكس اهتمام مصر وجهودها فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) وخاصة مع اعتبار أن هذا الحدث يمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق، من حيث عدد المشاركين ومدة انعقادها.

وأوضح وزير الكهرباء استعداد الوزارة بكافة إمكانتها لمنظومة النقل الأخضر المستدام من خلال مد الكابلات الكهربائية المطلوبة للجراجات وتوفير أحمال الطاقة الكهربائية الكافية لشحن الحافلات بالجراجات والمحطات الرئيسية والعمل على وجود نقاط شحن كهربائى للحافلات فى المحطات الوسطية وتوفير وحدات الدعم الكهربائى الطارئة لشحن الحافلات فى المطار والجراجات والمحطات الرئيسية بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظة والشركات المنتجة فيما يخص الجراجات والمحطات وإعداد وتجهيز المخارج الكهربائية التى تتناسب مع الشحن الكهربى للحافلات.

وأكد شاكر أن مصر ستقدم رسالة هامة خلال استضافتها للمؤتمر بإطلاق "شرم الشيخ خضراء" من خلال محاور مختلفة ومنها الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة فى التنقل داخل المدينة وفعاليات المؤتمر، كأحد مكونات نموذج مصر نحو تطبيق مفهوم النقل المستدام كإحدى آليات التخفيف من آثار تغير المناخ، وتصنيع أتوبيسات النقل العام التى تعمل بالكهرباء.

وشدد المحافظ على التنسيق مع كل الجهات المعنية والمستثمرين العاملين فى مجال الطاقات المتجددة والتى تضمنت خطة استخدام منظومة وسائل النقل الجماعى الكهربائية (الأتوبيسات والمينى باصات والسيارات الكهربائية) وجهود الدولة لدعم التوسع فى إنتاج وتصنيع المركبات الخاصة بها، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستغلال المؤتمر كنواة لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء مستدامة فى المدن الخضراء الذكية وطرق وآلية تقديم المنظومة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المتخصص والإجراءات والآليات التى سيتم اتخاذها خلال المؤتمر لتسهيل تنقل الوفود المشاركة عبر وسائل مواصلات كهربائية حديثة صديقة للبيئة وسبل توحيد الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بملف منظومة وسائل النقل الجماعى الكهربائية.

وأشار خالد فودة رئيس محافظ جنوب سيناء، إلى أن مدينة شرم الشيخ هى أيقونة السلام، فضلا على أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتحويلها لمدينة خضراء بناء على توجيهات القيادة السياسية، وستكون واجهة مشرفة لمصر خلال فعاليات المؤتمر أمام الرأى العام العالمى موضحا أن المحافظة ستضع كافة إمكانتها للمساهمة فى إنجاح هذا المؤتمر العالمى.

وخلال اللقاء عرض المستثمرين اهتمامهم وتطلعهم للمشاركة الفعالة فى تنظيم المؤتمر والاستعداد الكامل لبذل كل المجهودات للتوسع فى الطاقة النظيفة والتوسع فى الخلايا الشمسية أعلى أسطح الفنادق والمبانى وإنشاء نقاط شحن السيارات الكهربائية الموزعة فى الفنادق ومحطات البنزين.