أحد السعف.. طقوس الأسرة المصرية فى أسبوع الآلام (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، الاحتفال بأحد السعف أو الشعانين وهو بداية أسبوع الآلام، ويعتبر الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس.





ويوضح الفيديوجراف التالى طقوس الأسرة المصرية فى أحد السعف أو بداية أسبوع الآلام. ويستخدم السعف فى تزيين أغلب الكنائس فى هذا اليوم وترمز أغصان النخيل إلى استقبال السيد المسيح كمنتصر، وتعصب الأيدى والرؤوس والسيقان بالسعف على هيئة شبكة، وتوضع فى الشبكة القربانة التى يتم إحضارها من الكنيسة، ويفترش باعة سعف النخيل ساحات الكنائس ومحيطها، ويتفنن الناس فى صناعة أشكال مختلفة من سعف النخيل، وتصلى الكنائس الأرثوذكسية طقس أحد الشعانين بالقداس العادى.

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