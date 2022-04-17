رئيس جامعة القاهرة يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

وتمنى الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر اليوم الأحد، عن جامعة القاهرة - السعادة والخير لجميع المسيحيين فى عيدهم.. داعيًا الله أن يحفظ مصر.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن ترابط المسلمين والمسيحيين هو حائط الصد القوى لمواجهة محاولات زرع الفتنة والتحديات التى تواجه بلادنا خارجيًا وداخليًا، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة فيما بيننا.
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