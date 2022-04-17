محافظ الوادى الجديد يؤكد عدم زيادة تعريفة سيارات النقل الجماعى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، اليوم الأحد، انتظام سير العمل داخل جميع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس، وعدم وجود أى زيادة بها، وذلك بالتزامن مع قرار رفع أسعار المواد البترولية.





وكلف المحافظ، بحسب بيان صادر اليوم الأحد، مسئولى المواقف وإدارة المرور بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين؛ لضمان عدم استغلال المواطنين. وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها فى الشوارع والميادين الرئيسية والدفع بحملات مرورية؛ للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة المقررة لنقل الركاب بجميع مناطق الوادى الجديد.

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