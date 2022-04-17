خدمات فندقية بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة فى الإسماعيلية (صور)

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واستعرضت الهيئة، الخدمات الفندقية وفق أعلى المستويات العالمية التى تم استحداثها بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبوخليفة، والتى تشمل أبرزها تصميم 9 غرف فندقية على أعلى مستوى من فخامة التجهيزات والجودة العالمية، كما تشمل أجنحة ذهبية للإقامة "Golden suites"، وغرف إقامة "فردى مميز"، إضافة إلى خدمات الأغذية والمشروبات، والتى شهدت طفرة نوعية فى الأصناف المقدمة حسب الحالة الصحية للمريض والمرافق له، وتحديث الأثاث والمفروشات، وخدمات النظافة، والاهتمام بالمساحات الخضراء.
وأشارت الهيئة إلى تقديم الخدمات الفندقية بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبوخليفة، لجميع الهيئات والأفراد على حد سواء مصريين أو أجانب، ولمن يرغب من منتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة أو غيرالمنتفعين، الحصول على الخدمة الطبية المتميزة واللائقة، وكذلك الاستفادة بغرف الإقامة الفندقية الذهبية والمميزة طبقًا للائحة الهيئة الخاصة بالإقامة الفندقية.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الهيئة لتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكى والخدمى، وتوفير بيئة صحية هادئة للمرضى، للوصول إلى مستوى الجودة الشاملة، وبما يسهم فى استقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفيات الهيئة تحت مظلة علامتها التجارية (نرعاك فى مصر)، وتحقيق استراتيجيتها الرامية إلى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.
وتابع البيان، مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، هى صرح طبى كبير يمتلك أحدث التجهيزات الطبية وفقًا للمعايير العالمية لخدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل من أبناء المحافظة وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المميزة لهم، كما أن المستشفى يتميز بتقديم الخدمات الطبية المتطورة وخاصة فى الجراحات المتخصصة، كجراحات المخ والأعصاب والتجميل والأورام وغيرها من الجراحات الأخرى على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين الأكثر تميزًا فى مصر، بما يضمن توفير المستشفى أفضل خدمة ورعاية صحية على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكل المتعاملين.
فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة 130 سريرًا، كما تضم 5 غرف للعمليات، ويجرى بها أهم وأبرز الجراحات بمختلف حدتها من جراحات متقدمة وذات مهارة وكبرى ومتوسطة وصغرى، وذلك في عدد من التخصصات الطبية، أبرزها جراحات (العظام، الأورام، الصدر، الأوعية، التجميل، الوجه والفكين، النساء والولادة، الباطنة، الجراحة العامة).
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