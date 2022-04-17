بسعف النخيل والترانيم.. كنائس قنا تحتفل بأحد الشعانين (صور)

جدة - نرمين السيد - وترأس الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ورئيس دير الملاك ميخائيل العامر بنقادة، صباح اليوم، صلاة قداس أحد الشعانين، من كنيسة أول الشهداء استفانوس بقوص، وبحضور الآباء الكهنة، وخورس الشمامسة، والمئات من الأقباط وأبناء الكنيسة للاحتفال بالعيد.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، الاحتفال بأحد الشعانين، وهو يعتبر الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، حيث بدأت الاحتفالات بالعظات وتلاوة الصلوات، وقراءة الترانيم، وسط الإجراءات الاحترازية داخل الكنائس للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تبادل وشراء سعف النخيل خارج الكنيسة، وتشكيله على هيئة صلبان صغيرة، إلى جانب قراءة قصة دخول النبى عليه السلام إلى القدس، وغناء الترانيم القبطية.

ويحتفل الأقباط خلال هذا الأسبوع بأسبوع الآلام، والذى يعد أقدس أيام السنة وسط إجراءات احترازية مشددة منعا لانتشار فيروس كورونا، وهو أسبوع يحتفل فيه المسيحيون بدخول يسوع القدس وإنشاء سر التناول وصلب يسوع وموته ثم القيامة من الأموات فى يوم أحد القيامة.

ويسمى هذا اليوم أيضا بأحد الزيتون لأن أهالى القدس استقبلوا المسيح بالسعف والزيتون، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة فى أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم، وترمز أغصان النخيل أو السعف إلى النصر، أى أنهم استقبلوا المسيح كمنتصر.

وكلمة "شعانين" تأتى من الكلمة العبرانية "هو شيعه نان"، والتى تعنى يا رب خلص، ومنها تشتق الكلمة اليونانية "أوصنا" وهى الكلمة التى استخدمت فى الإنجيل من قبل الرسل والمبشرين، وهى أيضا الكلمة التى استخدمها أهالى أورشليم عند استقبال المسيح فى ذلك اليوم.