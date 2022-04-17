السنغالي نداي حكمًا لمباراة الرجاء والأهلي فى إياب ربع نهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حكم مباراة الرجاء المغربي ضد الأهلى، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل، في إياب ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على المركب الرياضي محمد الخامس.

واختار الاتحاد الأفريقي الحكم السنغالي ماجيت نداي لإدارة مباراة الرجاء المغربي ضد الأهلي، المقرر إقامتها فى الثانية عشرة ليل الجمعة المقبل.

ويعاون الحكم السنغالي نداي في إدارة مباراة الرجاء المغربي ضد الأهلي، كل من ماليك سامبا ونوح بانجورا، فيما سيتولى الحكم عيسى سي مهمة الحكم الرابع.

ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو، فسيديرها الحكم الزامبي جياني سيكازوي، بمساعدة الكاميروني إلفيس نجيوجوي.

إنتهت نتيجة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والرجاء المغربي، بفوز الشياطين الحمر 2-1 على إستاد السلام أمس السبت.