أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حكم مباراة الرجاء المغربي ضد الأهلى، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل، في إياب ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على المركب الرياضي محمد الخامس.
واختار الاتحاد الأفريقي الحكم السنغالي ماجيت نداي لإدارة مباراة الرجاء المغربي ضد الأهلي، المقرر إقامتها فى الثانية عشرة ليل الجمعة المقبل.
ويعاون الحكم السنغالي نداي في إدارة مباراة الرجاء المغربي ضد الأهلي، كل من ماليك سامبا ونوح بانجورا، فيما سيتولى الحكم عيسى سي مهمة الحكم الرابع.
ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو، فسيديرها الحكم الزامبي جياني سيكازوي، بمساعدة الكاميروني إلفيس نجيوجوي.
إنتهت نتيجة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والرجاء المغربي، بفوز الشياطين الحمر 2-1 على إستاد السلام أمس السبت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السنغالي نداي حكمًا لمباراة الرجاء والأهلي فى إياب ربع نهائي دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.