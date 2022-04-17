الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. عاصفة ترابية ودرجات حرارة متقلبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد، حتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد اليوم الأحد ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة: - الأحد 17 أبريل: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة . فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة - الاثنين 18 أبريل: نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة - الثلاثاء 19 أبريل: اعتبارا من الثلاثاء انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس ربيعى مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا . نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة - الأربعاء 20 أبريل: نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. - الخميس 21 أبريل والجمعة 22 أبريل: - نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

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