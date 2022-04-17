وزير الخارجية يلبى دعوة نظيره الإسبانى

جدة - نرمين السيد - توجه سامح شكرى وزير الخارجية، إلى العاصمة الإسبانية، اليوم الأحد، تلبيةً للدعوة الموجهة من نظيره الإسبانى خوسيه مانويل ألبارس، لعقد مباحثات بين الجانبين تتناول أوجه العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يقوم جلالة ملك أسبانيا باستقبال الوزير شكري، فضلاً عن إجراء لقاءات منها لقاء النائبة الثالثة لرئيس الحكومة وزيرة التحول البيئى والتحدي الديمغرافي. وأضاف السفير حافظ أن الزيارة بفعالياتها المختلفة تأتى فى إطار التطور الذى تشهده العلاقات بين مصر وإسبانيا، ومتابعة نتائج زيارة رئيس الحكومة الإسبانية "بيدرو سانشيز" إلى القاهرة في ديسمبر الماضى، والعمل على زيادة التعاون الاقتصادى خصوصًا جذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية إلى مصر. وأضاف حافظ أنه سيتم التنسيق خلال الزيارة أيضًا حول استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27.

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