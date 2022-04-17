الأعلى للإعلام يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - يهنئ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية، والإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن تعود عليهم هذه المناسبة بالخير والسلام.





وقال المجلس، فى بيانه اليوم الأحد، إن الترابط والتسامح والتماسك بين المسلمين والمسيحيين موجود فى مصر منذ فجر التاريخ، مضيفًا أن ذلك هو أهم ما يميز الشعب المصرى العظيم. وأكد المجلس أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان والسلام والمحبة، داعياً كل المصريين إلى الاحتفال بهذه المناسبة للتأكيد عن رفضهم التام لأى محاولة للنيل من نسيج الوطن الواحد ووأد أى محاولات للتفرقة بين المصريين.

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