«التعليم العالى» تتابع الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

جدة - نرمين السيد - تابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع، خلال الاجتماع الذى عقد بمقر ديوان عام الوزارة، على الموقف الإنشائى لمراكز تنمية الأسرة بمختلف محافظات الجمهورية، والذى يتضمن إنشاء مراكز جديدة وتطوير شامل لعدد من المراكز القائمة، موجهاً بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية تتضمن العمل فى 52 مركزاً على مستوى المحافظات، لتقديم خدمات "تنظيم الأسرة، المقبلين على الزواج، ومبادرات الصحة العامة الخاصة بالسيدات والأطفال"، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف السيدات اللاتى تتراوح أعمارهن ما بين 18 إلى 45 عاما، حيث يتم العمل على تمكينهن اقتصاديًا، فضلاً عن الارتقاء بهن تعليمياً وفكرياً للاستفادة منهن كـ قوة منتجة فى المجتمع، بما يساهم فى توفير حياة أفضل لهن ولأسرهن.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير تابع منظومة الميكنة الإلكترونية الخاصة بالمشروع للتأكد من اكتمال النظام الخاص بالمبادرة المصمم إلكترونياً، والذى يتضمن تسجيل "البيانات الخاصة بكل منتفعة على حدة، عدد المنتفعات المقيدات ضمن المشروع، إجمالى عدد الزيارات الخاصة بهم، وعدد وسائل تنظيم الأسرة التى يتم صرفها وعدد الوسائل المتاحة"، وذلك تمهيداً لإطلاقه وإتاحته للفرق الطبية لاستخدامه فور بدء العمل بالمراكز ضمن المبادرة.

وتابع عبدالغفار أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى خطة تدريب الفرق الطبية للعمل ضمن المشروع، وذلك من خلال برامج تدريبية ممنهجة ومُعدَّة وفقاً للمعايير العالمية، حيث تم تدريب أكثر من 600 طبيب حتى الآن، ومن المستهدف الوصول إلى تدريب 1000 طبيب خلال شهرين.