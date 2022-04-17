مشيرة خطاب: اللاجئون فى مصر يتمتعون بحريتهم كاملة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمتها فى افتتاح ورشة عمل حول "حقوق اللاجئين والمهاجرين"، نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان "لجنتا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، اليوم الأحد.

وأضافت أن العالم يعيش أزمة غير مسبوقة، وهى أزمة التضامن العالمية، زادتها الجائحة وتغير المناخ وبعض الحروب.

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب أنه قد يعطى الكثير من السياسيين المؤثرين ووسائل الإعلام ذات النفوذ الانطباع بأن الدول الغنية، لا سيما فى الغرب، تقوم بما يكفى ويزيد لمساعدة الفارين من الحرب والاضطهاد، لكن فى الواقع، أن الصورة تبدو مختلفة تمامًا وبصورة جدية، حيث إن المجتمع الدولى، وعلى الأخص الدول الغنية، يتقاعسون عن تقاسم المسؤولية عن حماية الأشخاص الذين فروا من أوطانهم بحثاً عن الأمن والأمان.

وأضافت: "بعبارة أخرى، فإنهم يتقاعسون عن الاتفاق على إيجاد نظام عادل يمكن التنبؤ به ودعمه لحماية الأشخاص الذين يجبرون على ترك كل شىء وراءهم بسبب العنف والاضطهاد. وبدلاً من ذلك، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تقدم أكثر بكثير من نصيبها العادل فى تقاسم المسؤولية حيث يعيش 84% من اللاجئين فى الدول النامية، حيث إن هناك 22.5 مليون لاجئ فى جميع أنحاء العالم و1.2 مليون لاجئ يحتاجون إلى إعادة توطين الآن وتستضيف الدول النامية 84% من اللاجئين.

وأوضحت رئيسة المجلس أن تمتع المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء والنازحين بحقوقهم بموجب القانون الدولى لكونهم بشر ولإنسانيتهم، والذى يحدد التزامات الدول وحقوق الناس فى وضعية الحركة وتوفر معاهدات حقوق الإنسان إطارا شاملا متكاملا لحوكمة الهجرة الدولية، من قوانين وسياسات.

واستطردت: "على الرغم من هذا الثراء، إلا أن العالم يعيش اليوم أزمة طاحنة بسبب التدفقات غير المسبوقة للهجرة والنزوج وطلب اللجوء وذلك بسبب الحروب التى طالت دولا كثيرة بعضها لطموحات سياسية، والأخرى لأسباب اقتصادية، والأخرى لأسباب عرقية والأسوأ من هذا هى الحروب التى تقع مستغلة الدين وتميز بين البشر بسبب عقيدتهم".

وقالت الدكتورة نهى بكر، رئيسة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، إننا أمام أزمة تضامن عالمية تأثر على أوضاع حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين ومن المهم جداً فى قضايا اللاجئين والنازحين والمهاجرين هو وجود بيانات واقعية تساعد على وضع التدابير والسياسيات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمجتمع الدولى ممثلاً فى المنظمات الإقليمية والدولية.

شارك فى الورشة السفير الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس الدكتور أيمن زهرى، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، والدكتورة نهى بكر، رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية، محمد ممدوح، هانى إبراهيم، وديان مايسفسكى، رئيس قسم السياسة والحكومة والاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة فى مصر، وعسير المداين، نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين فى مصر، والمستشار نوران عمر، من مكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.

الجدير بالذكر أن ورشة العمل اليوم تأتى فى بداية برنامج متكامل ينفذه المجلس القومى لحقوق الإنسان لحماية حقوق اللاجئين وطالبى اللجوء والنازحين، فى إطار خطة عمل وطنية وضعها المجلس تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجتمع المدنى والاتحاد الأوروبى ومنظمات الأمم المتحدة.

وشارك فى هذه الورشة ممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك الخبراء.