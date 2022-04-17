وزير الخارجية يتوجه إلى إسبانيا في زيارة ثنائية لتعزيز العلاقات بين البلدين

توجَه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإسبانية اليوم ١٧ إبريل الجاري في زيارة ثنائية تلبيةً للدعوة الموجهة من نظيره الأسباني "خوسيه مانويل ألبارس"، حيث من المُنتظر عقد مباحثات بين الجانبين تتناول كافة أوجه العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين.
هذا، وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يقوم جلالة ملك أسبانيا باستقبال الوزير شكري، فضلاً عن إجراء لقاءات منها لقاء النائبة الثالثة لرئيس الحكومة وزيرة التحول البيئي والتحدي الديمغرافي.
وأضاف السفير حافظ، أن الزيارة بفعالياتها المختلفة تأتي في إطار التطور الذي تشهده العلاقات بين مصر وإسبانيا، ومتابعة نتائج زيارة رئيس الحكومة الإسبانية "بيدرو سانشيز" إلى القاهرة في ديسمبر الماضي، والعمل على زيادة التعاون الاقتصادي وخاصة جذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية إلى مصر. وأضاف حافظ، أنه سيتم التنسيق خلال الزيارة أيضاً حول استضافة ورئاسة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27.
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