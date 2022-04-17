بدء الاختبارات التدريبية لطلاب أولى وثانية ثانوى إلكترونيا.. غدا

جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، غدا، الامتحان التدريبى فى مادة الفلسفة، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى، بعد غد الثلاثاء، الامتحان فى مادة الرياضيات "علمى/ أدبى".

وفى الأسبوع المقبل، يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، الامتحان فى مادة الأحياء، يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل، فيما يؤدى طلاب الصف الثانى الامتحان فى مادتى الأحياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل.

ويعتبر هذا الاختبار التدريبى على استخدام أجهزة التابلت، هو التجربة الثانية التى يخوضها طلاب الصف الأول الثانوى خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الحالى 2022/2023، بعد التجربة الأولى التى عقدت فى 20 مارس الماضى، لكنه التجربة الأولى لطلاب الصف الثانى.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعقد هذه الاختبارات الإلكترونية، فى إطار تطوير المنظومة التعليمية وحرصا على مصلحة الطلاب.

وأضاف أن الوزارة تقدم هذا التدريب للطلاب فى وقت صعب، استجابة لطلب الكثير من أولياء أمور الصفين الأول والثانى الثانوى، مؤكدا أن أداء هذه الاختبارات اختيارية وبدون درجات، لكن يجدر بجميع الطلاب الحضور للاستفادة من التجربة.

تعليمات عقد الاختبارات الإلكترونية التدريبية

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات والإدارات التعليمية بمراعاة التالى:

يعقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسى.

تتولى المديريات والإدارات التعليمية التابعة لها، وضع خطة التدريب داخل المدارس بما لا يؤثر على اليوم الدراسى.

المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، يستخدم طلابها أى إنترنت متاح بالمدرسة أو شرائح البيانات المرسلة لهم.

تسلم هذه المدارس كود الاختبار للطلاب ويحظر إرساله لأى طالب خارج المدرسة.

أسئلة الامتحان من منهج الشهر الأول من الفصل الدراسى الأول وتتنوع بين الأسئلة المقالية والموضوعية.

على الطلاب تحديث أجهزة التابلت الخاصة بهم والتأكد من شريحة البيانات.

إحضار القلم ضرورى للإجابة على الأسئلة المقالية.