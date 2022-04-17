هيئة الدواء: ختام فعاليات الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم

اختتمت هيئة الدواء المصرية فعاليات الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للهيئة، ورئيس نادي الزهور الرياضي، والكابتن حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والعميد إيهاب فاروق، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالهيئة.
وقام الدكتور تامر عصام والمستشار محمد الدمرداش، بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، وتكريم الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة.
يأتي ذلك ضمن خطة الهيئة للاهتمام بالنشاط الرياضي والترفيهي لدى العاملين بالهيئة.
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