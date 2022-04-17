البابا تواضروس يرأس قداس أحد السعف بالكنسية المرقسية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - رأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، صلاة قداس أحد السعف، أو قداس أحد الشعانين بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية، وسط حضور محدود فى ظل اتباع الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الأساقفة وكهنة وأباء الكنيسة.





وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، الاحتفال بأحد الشعانين وهو بداية أسبوع الآلام، حيث يعتبر الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس. ويتضمن الاحتفال بأحد الشعانين تداول أغصان النخيل خارج الكنيسة، التى شهد محيطها إجراءات امنية مشددة وانتشارا لرجال الأمن فى الشوارع المحيطة بها.

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