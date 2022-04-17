عاجل- الحكومة تتبرأ من صفحات صندوق الإسكان على فيسوك

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لتدشين الصندوق أى صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وأن تلك الصفحات مزيفة، وغير تابعة للصندوق، مُوضحًا أنه يمكن التواصل مع الصندوق بشكل مباشر من خلال قنوات الاتصال الرسمية التابعة له، والمتمثلة فى الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على موقع الفيس بوك من خلال الرابط التالى: "http://www.facebook.com/shmffeg"، وكذلك الموقع الإلكترونى للصندوق "www.shmff.gov.eg"، مُحذرًا المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات الوهمية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مدشنى تلك الصفحات.

وفى سياق متصل، يمكن التواصل مباشرةً مع صندوق الإسكان الاجتماعى عن طريق الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالى: "https://www.youtube.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط "www.twitter.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg""، ويمكن أيضًا للمواطن التواصل مع مركز خدمة عملاء الصندوق من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة وهى: (5999 - 5777 - 1188) من أى تليفون محمول، ورقم (090071117) من أى خط أرضى من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا طوال أيام الأسبوع، عدا يومى الجمعة والسبت، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، على أن تعود المواعيد إلى طبيعتها من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً بعد نهاية الشهر المبارك، أو من خلال التوجه لأى مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.