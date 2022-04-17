مختار جمعة ينعى موفد وزارة الأوقاف للمركز الإسلامى المصرى بتنزانيا

جدة - نرمين السيد - نعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الشيخ ياسر محمد فهمى عبد العظيم موفد وزارة الأوقاف للمركز الإسلامى المصرى بدار السلام فى تنزانيا، وتوجه لأسرته بخالص العزاء.





وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان، اليوم: إن الدكتور محمد مختار جمعة وجه بسرعة التواصل مع وزارة الخارجية؛ لسرعة نقل الجثمان على نفقة وزارة الأوقاف، سائلًا الله "عز وجل" أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، جزاء ما قدم فى خدمة دينه ووطنه، وأن يخلف الأوقاف وأهله فيه خيرًا، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

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