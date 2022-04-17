حملات طرق الأبواب فى قنا والأقصر للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - الحملة تجوب عددا من القرى الأكثر احتياجا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بمحافظتي قنا والأقصر، خلال الفترة من 16 وحتى 23 أبريل 2022، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وصرحت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بأن مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمحاضر الهجرة غير الشرعية، تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يتابع نتائج تنفيذ المبادرة فى المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تأكيدا على حرص القيادة السياسية على حماية المصريين من أخطار ناتجة عن هذه الظاهرة، من خلال عمليات التوعية المستمرة بهذه المخاطر، مع العمل على توفير الفرص البديلة الآمنة لتكون بديلا عن الهجرة غير الشرعية.

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر للدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة وجميع عضوات المجلس، على التعاون مع وزارة الهجرة فى تنفيد مبادرة "مراكب النجاة" من خلال حملات طرق الأبواب التى تقوم بها عضوات المجلس بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أهمية هذه الحملات التى تستطيع الوصول لمختلف الشرائح المستهدفة من المبادرة، والتحدث مع الأسر والأمهات حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.

من جهتها، أعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها باستمرار التعاون مع وزيرة الهجرة صاحبة فكرة توعية السيدات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، موضحة أن توعية السيدات مهمة جدا لمواجهة هذه القضية الخطيرة.

وشددت أيضا على دعم المجلس الكامل لهذه المبادرة إيمانا منه بالدور المهم الذى تلعبه المرأة سواء كانت الأم أو الأخت أو الجدة فى إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل.

بدوره، قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وائل فراج، إن وزارة الهجرة تنفذ برنامج التثقيف والتوعية لرائدات المجلس القومي للمرأة بمحافظتى قنا والأقصر لتعريفهن برسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، تمهيدا لبدء حملات طرق الأبواب التي سينفذها المجلس القومى للمرأة فى المحافظتين بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة.

وأضاف فراج أن البرنامج يأتى فى إطار استكمال اعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن برنامج عمل الحكومة 2018 – 2022 "مصر تنطلق" فى ضوء خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ووفقاً للبرامج المعتمدة لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الهدف الاستراتيجى الأول "حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية"، البرنامج الرئيسى الأول "الاستقرار الأمنى"، البرنامج الفرعى العاشر "مكافحة الهجرة غير النظامية".

وأوضحت المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس القومى للمرأة إيزيس محمود، أنه تمهيدا لإطلاق حملة "طرق الأبواب"، ينظم المجلس دورات تدريبية لـ100 من رائدات المجلس بمحافظتي قنا والأقصر، لتعريفهن برسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الأمن بالداخل.

يذكر أن رسائل الحملة تتضمن مخاطر الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر التى تصل لحد الموت غرقا، والتنويه عن وجود طرق شرعية ومتاحة لهجرة الشباب للعمل بالخارج.