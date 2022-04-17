المشاط تبحث المشروعات المستقبلية بين الحكومة والاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا افتراضيا مع كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، اليوم الأحد، لمتابعة جهود التعاون الإنمائى المشتركة بين الحكومة والاتحاد الأوروبى، فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، فضلا عن مناقشة نتائج الاجتماع الذى عقدته وزيرة التعاون الدولى، مع فرانز تيمرمانز، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى التنفيذى المعنى بتغير المناخ خلال الأسبوع الماضى.





فى بداية الاجتماع، أكدت وزيرة التعاون الدولى، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، الذى يعد أحد أهم المؤسسات الدولية متعددة الأطراف الشيكة لمصر، وتطورها على مدار السنوات الماضية فى إطار أولويات الدولة التنموية وجهودها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى الاتفاقيات المنفذة مع الاتحاد الأوروبى خلال العام الماضى من بينها منحة بقيمة 58 مليون يورو لدعم جهود التنمية فى عدة قطاعات، فضلا عن منحة بقيمة 80 مليون يورو لدعم جهود تطوير قطاع الصحة ومكافحة جائحة كورونا، لافتة إلى أهمية تعزيز التعاون فى الفترة المقبلة من خلال مزيد من الشراكات التى تعزز التعاون الثنائى بين الجانبين من خلال أدوات التمويل المبتكرة وغيرها من آليات التعاون الخاصة بالاتحاد الأوروبى.

وبحثت المشاط، مع سفير الاتحاد الأوروبى، المشروعات المستقبلية بين الحكومة والاتحاد الأوروبى فى إطار الاستراتيجية المستقبلية 2021-2027، فى إطار الأولويات التنموية ومن بينها التنمية الريفية والنقل والطاقة والتحول الأخضر، فى إطار مبادرة الفريق الأوروبى، فضلا عن التعاون فى إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، ومشروعات تمكين المرأة، والتنمية الاجتماعية من خلال الدعم الفنى والتمويلات التنموية.

وتطرقت المباحثات إلى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة، وكذلك رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، لدعم جهود الدولة فى تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، كما تم بحث نتائج بعثة الاتحاد الأوروبى التى زارت مصر فى نهاية يناير الماضى لبحث التعاون فى مجال الصحة واللقاحات.

من ناحيته، أشار سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إلى أهمية الشراكة مع مصر، والدور الذى يقوم به الاتحاد الأوروبى لدعم رؤية التنمية والجهود التى تنفذها الدولة، وانفتاح الاتحاد الأوروبى على مزيد من التعاون المشترك مع الحكومة المصرية.

يذكر أن مصر تتمتع بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبى حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبى نحو 1.35 مليار يورو فى صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدنى؛ إلى جانب إستفادة مصر من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الاقليمية.