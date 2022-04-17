معلومات الوزراء: بالانفوجراف.. قناة السويس تتحول إلى مجرى ملاحي أخضر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجراف يرصد خلاله الجهود الأخيرة لهيئة قناة السويس نحو التحول لقناة خضراء تطبق معايير الاستدامة البيئية ومكافحة تلوث المناخ. ويأتي ذلك من خلال تشغيل محطات الإرشاد الـ١٦ بالطاقة المتجددة وتشغيل بعض مرافق الهيئة وأعمدة الإنارة بها بالطاقة الشمسية وتحويل البحرية الخاصة بالهيئة للعمل بالغاز الطبيعي وتشجيع عملاء القناة على استخدام وقود صديق للبيئة، فضلًا عن دراسة تقديم حوافز للسفن التي تستخدم الغاز الطبيعي المسال وتطبق معايير السلامة البيئية.

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