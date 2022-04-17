عبدالعاطى يبحث موقف مشروعات الرى فى القليوبية

جدة - نرمين السيد - واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، وفقًا لبيان وزارة الرى، اليوم الأحد، الموقف التنفيذى والتعاقدى لمشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث بمحافظة القليوبية، وأعمال تطوير حدائق القناطر الخيرية، وناقشا موقف حملات إزالة التعديات فى نطاق المحافظة، حيث تم حتى الآن إزالة 2625 مخالفة على مساحة 163 ألف متر مربع.

وقال وزير الرى إن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية فى جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة.

وأضاف عبد العاطى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل 1068 كم من الترع بالقليوبية، وإنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 316 كم حتى الآن، ويجرى العمل على تأهيل ترع بأطوال 708 كم وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 44 كم أخرى.

وأوضح ن وزارة الرى تستهدف تأهيل مساقى بأطوال تبلغ 500 كم بالقليوبية، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 28 كم، ويجرى العمل فى 219 كم، ولا يزال العمل مستمرا فى طرح وتنفيذ باقى الأطوال، وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وحول مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، أشار عبدالعاطى إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث فى مساحة 60 ألف فدان، موضحا أنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث فى مساحة 48 ألف فدان.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من 651 فدانًا، وأن 21 ألفًا و494 منتفعًا تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث بأراضيهم لـ1090 قطعة أرض بمساحة إجمالى 17 ألفًا و527 فدانا.

واستعرض عبدالعاطى والهجان أعمال التطوير التى تنفذها وزارة الرى بحدائق القناطر الخيرية، والتى يتم تنفيذها ذاتيًا من خلال أجهزة الوزارة واعتمادًا على مهندسى وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وأكد وزير الرى أن الوزارة انتهت مؤخرًا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانًا.

ولفت إلى أن الوزارة انتهت أيضًا من تطوير حديقة المركز الثقافى بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقه الياسمين بمسطح 7 أفدنة، كما أنه تجرى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 7 أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة، ومحافظة القليوبية.