السفير حسونة: مصر حريصة على الدفاع عن مواقف الدول النامية

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الدكتور حسين حسونة، ممثل مصر فى لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى، أن مصر حريصة على الدفاع عن مواقف الدول النامية وتطلعاتها فى إرساء نظام دولى قائم على سيادة القانون، والعدالة الدولية.





وقال السفير حسونة، فى تصريح له، اليوم الأحد، قبل مشاركته فى اجتماعات اللجنة التى تنعقد غدا الإثنين فى چنيف، إن مصر تحترم القانون الدولى وتلتزم بأحكامه وبميثاق وقواعد منظمة الأمم المتحدة، كما تدعم بقوة العمل الدولى والقواعد والآليات التى تحتكم إليها منظمة الأمم المتحدة لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأوضح أنه يشارك ممثلا عن مصر فى اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى التى تنعقد بچنيف غدًا، مشيرًا إلى أن تلك اللجنة تقوم بتطوير القانون الدولى، وتقنينه من خلال إعداد اتفاقيات دولية حول قضايا معاصرة فى موضوعات تغير المناخ ومكافحة الأوبئة والجرائم ضد الإنسانية وحماية البيئة.

ونوه بأن اللجنة أعدت على مر السنين العديد من المعاهدات الدولية حول قضايا مهمة مثل القوانين المتعلقة بالبحار والعلاقات الدبلوماسية وحماية الأفراد من النزاعات المسلحة ومسؤولية الدول عن أفعالها غير المشروعة، وغيرها من المعاهدات التى طُرحت على الأمم المتحدة وقامت الدول بالانضمام إليها.

وتابع السفير حسين حسونة أن لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى اهتمت أيضا بموضوع إرساء المحاكم الجنائية الدولية كالمحكمة التى تأسست فى روما ومحاكمة المجرمين فى يوغسلافيا وغيرها من المحاكم التى عليها اليوم القيام بمحاكمة الذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهى كلها موضوعات مطروحة على الساحة الدولية.