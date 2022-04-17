هيئة قناة السويس تقوم بجهود نحو التحول لقناة خضراء

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز، فى "إنفوجراف" نشره، اليوم الأحد، بعنوان "قناة السويس تتحول لقناة خضراء"، أن الهيئة قامت بتشغيل محطات الإرشاد الـ 16 بالطاقة المتجددة، وتشغيل بعض مرافق الهيئة وأعمدة الإنارة بها بالطاقة الشمسية، وتحويل البحرية الخاصة بالهيئة للعمل بالغاز الطبيعى، بجانب تشجيع عملاء القناة على استخدام وقود صديق للبيئة، فضلًا عن دراسة تقديم حوافز للسفن التى تستخدم الغاز الطبيعى المسال وتطبق معايير السلامة البيئية.

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