قبل مؤتمر المناخ.. التنمية المحلية: ليس لدينا رفاهية فى الوقت

جدة - نرمين السيد - حيث تم على مدار جلستين استعراض العرض الفنى المقدم من شركة "كيرسرفيس" العاملة فى مجال المخلفات الصلبة فى بعض المدن المصرية وكذا العرض الفنى المقدم من تحالف شركة "جرين بلانت" مع شركة "بيئة" وشركة "زهرة سيناء"، للعمل فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة خضراء مستدامة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير للمخلفات.

ومن جانبه، أكد محمود شعراوى أن الدولة ليس لديها رفاهية فى الوقت ونسعى بصورة سرعة لاختيار أفضل العروض الفنية المقدمة والتى تضمن وجود منظومة مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط لا تقل عن المدن العالمية فى هذا المجال.

وشدد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية لهذا الحدث العالمى المهم والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء أعضاء اللجنة العليا المعنية بالتحضير للمؤتمر فى إطار اهتمام الدولة المصرية بملف التغيرات المناخية وحماية البيئة والخروج فى هذا الحدث بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر دولياً.

وأشار شعراوى إلى ضرورة أن توفر العروض المقدمة بعض الاستثمارات السريعة فى منظومة المخلفات بالمحافظة، خصوصا فيما يخص مصنع تدوير ومعالجة المخلفات لإضافة بعض الخطوط الجديدة، موضحا أن محافظة جنوب سيناء تسلمت مؤخراً المدفن الصحى الآمن بشرم الشيخ بتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليون جنيه، وتشهد كذلك عدداً من مشروعات البنية التحتية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة حيث يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة من الوزارة للمحافظة حوالى 103 ملايين جنيه.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية أن يوضع فى الاعتبار المجتمع المحلى وأبناء المحافظة من العاملين فى هذا المجال للعمل فى المنظومة الجديدة فيما يخص العروض الفنية المقدمة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية اختيار الشركة التى ستقوم بأعمال الجمع والنقل ونظافة الشوارع بعناية نظراً لكون مدينة شرم الشيخ مدينة مميزة تتطلب تقديم خدمة متميزة تتناسب مع طبيعة المدينة السياحية، على يتم اختيار الشركة والبدء فى الأعمال بداية من شهر يونيو المقبل استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية لتلافى أى مشكلات قد تظهر فى هذه الفترة.

وأوضحت فؤاد أنه لا بد للشركات تقديم خطة تشغيل واضحة محددة وشاملة لكل البنود التى تم الاتفاق عليها على أن تكون محددة بالتوقيتات وخطة الانتشار فى 7 أحياء بمدينة شرم الشيخ، ولا بد للشركة التى سيقع عليها الاختيار بالبدء بشكل عاجل قبل انطلاق المؤتمر بوقت كاف، مشيرةً إلى ضرورة أن توضح كل شركة خطة عملها من جمع ونقل مخلفات من الأحياء والمساكن والفنادق وتنظيف شوارع وشواطئ وحدائق وجمع المخلفات الزراعية من الحدائق والفنادق.

وأشارت الوزيرة إلى جاهزية البنية التحتية التى ستقدمها الدولة للشركة التى ستقوم بالعمل بمدينة شرم الشيخ، حيث سيتم تسليم الشركة مدفنا صحيا للمخلفات على أعلى مستوى، على أن تقوم الشركة بالعمل على تأهيل المنطقة حول المدفن بالكامل، كما سيتم تسليم محطه معالجة وإعادة تدوير مخلفات تستقبل حوالى 140 طن يوميا على أن تقوم الشركه بتأهيل وإنشاء خطوط جديدة لاستيعاب كل كمية المخلفات المتولدة من المدينة بالإضافة إلى أن تقدم الشركة خطة تشغيل مبدئية وخطة ميدانية مكثفة لشهرى أكتوبر ونوفمبر، مع تحديد أماكن مبيت عمال منظومة العمل، مؤكدةً ضرورة مراعاة الشركة تشغيل البدو ودمجهم داخل هذه المنظومة.

ومن جانبه، وأشار خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أن المحافظة ستقدم كل الدعم والتعاون الكامل مع الشركة أو التحالف الذى سيتم اختياره للعمل فى المنظومة من جانب الدولة ووضع كل الإمكانيات للمساهمة فى إنجاح المؤتمر، مشيراً إلى ما يهمنا هو ضمان النجاح الكامل للمنظومة وخروج المحافظة بصورة تليق باسم مصر عند استضافة مؤتمر المناخ وأن تكون شرم الشيخ واجهة مشرفة لمصر أمام الرأى العام العالمى.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد جلستين جديدتين مع شركة كيرسرفيس وتحالف شركة "جرين بلانت" مع شركة "بيئة" وشركة "زهرة سيناء" نهاية الأسبوع الجارى لاستكمال متابعة العروض الفنية المقدمة والرد على بعض الاستفسارات التى طلبتها الوزارتين والمحافظة خلال الاجتماع.