- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
حضر القداس الآباء الكهنة، وخورس الشمامسة، والمئات من المسيحيين وأبناء الكنيسة للاحتفال بالعيد.
وشاركه فى الصلوات الآباء كهنة الكنيسة القمص متاؤس القمص زخارى، والقس بيشوى القس شنودة، وخورس الشمامسة وعدد كبير من المسيحيين.
وبدأت الصلوات منذ الصباح الباكر وسط إقبال كبير من المسيحيين الذين حرصوا على حضور الصلوات منذ بدايتها، بينما توافد عدد كبير منهم على الكنيسة تباعاً.
ويبدأ المسيحيون بعد انتهاء قداس أحد الشعانين بصلوات الجناز العام والذى يتم عمله مرة واحدة فى العام بعد الانتهاء من صلوات قداس أحد الشعانين، ويعقبه أسبوع الآلام، ويعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويستمر حتى الجمعة العظيمة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعى من الثانية عشر مساء وحتى الرابعة والخامسة عصر اليوم الثانى.
وخلال أسبوع الآلام يستبدل المسيحيون صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتى تبدأ صباحاً وظهراً ومساء، وصلوات البصخة تعنى العبور من الظلمة إلى النور، والتى تمتد أسبوعاً كاملاً، فى الخورس الثانى من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح وهو مصلياً فى جبل جثيمانى وسط الكنيسة ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة، وتستدل ستائر الكنائس بالستائر السوداء.
ويمتنع المسيحيون خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح، والانخراط فى التأمل والزهد والتقشف والصيام والإحساس بآلام المسيح، كما يمتنعون خلال أسبوع الآلام، الذى يعد أقدس أيام السنة، عن الأطعمة ذات المذاق الحلو والعصائر والاكتفاء بأكلة واحدة تكون غالباً من الماء والملح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا يواقيم يترأس قداس أحد الشعانين بكنيسة الأم دولاجى بإسنا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.