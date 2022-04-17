الأنبا يواقيم يترأس قداس أحد الشعانين بكنيسة الأم دولاجى بإسنا (صور)

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا يواقيم، أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، صلاة قداس أحد الشعانين، بكنيسة الشهيدة الأم دولاجى وأولادها الأربعة بمدينة إسنا.





حضر القداس الآباء الكهنة، وخورس الشمامسة، والمئات من المسيحيين وأبناء الكنيسة للاحتفال بالعيد.

وشاركه فى الصلوات الآباء كهنة الكنيسة القمص متاؤس القمص زخارى، والقس بيشوى القس شنودة، وخورس الشمامسة وعدد كبير من المسيحيين.

وبدأت الصلوات منذ الصباح الباكر وسط إقبال كبير من المسيحيين الذين حرصوا على حضور الصلوات منذ بدايتها، بينما توافد عدد كبير منهم على الكنيسة تباعاً.

ويبدأ المسيحيون بعد انتهاء قداس أحد الشعانين بصلوات الجناز العام والذى يتم عمله مرة واحدة فى العام بعد الانتهاء من صلوات قداس أحد الشعانين، ويعقبه أسبوع الآلام، ويعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويستمر حتى الجمعة العظيمة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعى من الثانية عشر مساء وحتى الرابعة والخامسة عصر اليوم الثانى.

وخلال أسبوع الآلام يستبدل المسيحيون صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتى تبدأ صباحاً وظهراً ومساء، وصلوات البصخة تعنى العبور من الظلمة إلى النور، والتى تمتد أسبوعاً كاملاً، فى الخورس الثانى من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح وهو مصلياً فى جبل جثيمانى وسط الكنيسة ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة، وتستدل ستائر الكنائس بالستائر السوداء.

ويمتنع المسيحيون خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح، والانخراط فى التأمل والزهد والتقشف والصيام والإحساس بآلام المسيح، كما يمتنعون خلال أسبوع الآلام، الذى يعد أقدس أيام السنة، عن الأطعمة ذات المذاق الحلو والعصائر والاكتفاء بأكلة واحدة تكون غالباً من الماء والملح.