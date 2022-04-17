المشاط: تمكين المرأة محور استراتيجيات العمل مع شركاء التنمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائها مع ليزلى ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، وفريق عمل البعثة فى مصر، بحضور فريق عمل وزارة التعاون الدولى، فى إطار مباحثات إقرار برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك فى مجال تمكين المرأة وتنشيط دورها فى تحقيق التنمية، اتساقًا مع رؤية الدولة التنموية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وأوضحت الوزيرة أن برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، المزمع تنفيذه، يعمل على تحسين بيئة العمل للمرأة فى القطاع الخاص، وزيادة نسبة الشمول المالى، والحد من الممارسات غير السليمة تجاه المرأة، وتحفيز القطاعات عالية النمو لتتيح فرص عمل أكبر للمرأة، وتدعيم تكافؤ الفرص بين الجنسين، بما يقلل من الفجوة فى سوق العمل.

وثمنت المشاط العلاقة الاستراتيجية بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وانعكاسها على العديد من قطاعات التنمية، مشيرة إلى توقيع اتفاقيات منح بقيمة 125 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية خلال نوفمبر الماضى، من بينها 17 مليون دولار لقطاع التعليم الأساسى و31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية، وتستهدف هذه الاتفاقيات فتح آفاق مشاركة المرأة فى المجالات المختلفة بما يعزز الاقتصاد الشامل ويزيد معدلات النمو ويحقق التنمية المستدامة.

ولفتت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الأولى من نوعه بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى يعمل على اتخاذ إجراءات وتدابير مؤسسية لتمكين المرأة، بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة، حيث تسعى وزارة التعاون الدولى للاتفاق على شراكة جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار تحقيق أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين وتحسين بيئة عمل المرأة فى القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالى للسيدات.

من ناحيتها، قالت ليزلى ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدر شراكتها مع الحكومة المصرية فى مجالات التنمية المختلفة، من خلال البرامج والمشروعات الجارية، مؤكدة أن تمكين المرأة من الأهداف الرئيسية التى يتم العمل عليها بين الجانبين.

وكشف التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2021 الذى صدر تحت عنوان "تعاون إنمائى فعال لبناء مستقبل أفضل" أن التمويلات التنموية التى تم الاتفاق عليها لدعم جهود الدولة لتمكين لمرأة وتعزيز التضامن الاجتماعى، بلغت قيمتها 26 مليون دولار، فى صورة منح تنموية، بموجب منحتين من كندا الأولى بقيمة 3 ملايين دولار لدعم المرأة فى الأعمال التجارية الزراعية، والثانية بقيمة 4 ملايين دولار فى مجال ريادة الأعمل للمرأة.

كما تم الاتفاق على منحتين من الاتحاد الأوروبى الأولى بقيمة مليون دولار لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى صعيد مصر، والثانية بقيمة 6 ملايين يورو لتعزيز المستوى الاقتصادى لمواجهة أسباب الهجرة غير الشرعية، فضلا عن ذلك تم توفير منحتين من ألمانيا بقيمة 10 مليون دولار لدعم تكافؤ الفرص الاجتماعية بين الجنسين، والثانية بقيمة مليونى دولار لمشروع شباب ضد التحرش.

وتبلغ التمويلات الجارية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولى، التى تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر دعم جهود تمكين المرأة، نحو 3.3 مليار دولار، لتنفيذ 34 مشروعًا، فى مختلف القطاعات التنموية، تتوزع فى العديد من القطاعات، من بينها نسبة 20% فى قطاع الصحة، و15% فى قطاع التعليم، و14% فى قطاع التعليم، و9% فى قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الرى والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحى.

جدير بالذكر أنه خلال العامين الماضيين شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطورات عدة، حيث تم خلال عام 2020 توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 112 مليون دولار، كما تم توقيع اتفاقيات فى نوفمبر 2021 اتفاقيات 7 منح جديدة بقيمة 125 مليون دولار، فى مجالات متعددة مثل التعليم، والتعليم العالى، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار.

وتسجل محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، فى قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الموقعة منذ عام 2014 نحو مليار دولار.