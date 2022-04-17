التنمية المحلية تكلف المحافظين بمراقبة الأسواق يوميا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، أن جميع السلع والمنتجات متوفرة بالأسواق بأسعار مناسبة، مؤكدا أن المحافظين يقومون بزيارات متتالية للأسواق بناء على تعليمات الوزير، للمتابعة والحد من الزيادات فى الأسعار.





وقال قاسم، فى تصريح خاص لبرنامج "هذا الصباح" بقناة "إكسترا نيوز"، إنه يوجد متابعات وزيارات متتالية من المحافظين للأسواق بناء على تعليمات الوزير لمتابعة الأسواق للحد من زيادات فى الأسعار والتصرفات غير المسؤولة من بعض التجار. وأضاف أن محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ناقش خلال زيارته لسوق العبور آليات ضبط الأسعار فى السوق مع التجار، مؤكدا أن الدولة حرصت على تثبيت أسعار السولار الذى يعتبر مصدر الطاقة ووسائل النقل لتثبيت تكلفة النقل. وتابع قاسم: "التجار وعدوا خلال زيارة الوزير أن الفترة المقبلة من شهر رمضان المبارك ستشهد انخفاضا فى أسعار الخضار والفاكهة".

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