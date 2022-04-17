عبد العاطى والهجان يبحثان موقف مشروعات الرى وإزالة التعديات بمحافظة القليوبية

- تأهيل ٣١٦ كيلومتر من الترع ، والعمل على تأهيل ٧٠٨ كيلومتر أخرى

- تأهيل ٢٨ كيلومتر من المساقى ، والعمل على تأهيل ٢١٩ كيلومتر أخرى

- العمل على التحول لنظم الري الحديث في مساحة ٤٨ ألف فدان

- إزالة ٢٦٢٥ مخالفة على مساحة ١٦٣ ألف متر مربع بمحافظة القليوبية

- تطوير ٤٠ فدان من حدائق القناطر الخيرية

- دراسة تطوير منطقة مرجانة على فرع رشيد بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية

استقبل السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، السيد اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للتباحث حول أعمال إزالة التعديات على المجارى المائية بالمحافظة ، والموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ، وأعمال تطوير حدائق القناطر الخيرية ، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة القليوبية.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى واللواء الهجان موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية ، حيث تم حتى تاريخه إزالة ٢٦٢٥ مخالفة على مساحة ١٦٣ ألف متر مربع ، حيث أوضح الدكتور عبد العاطى أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية ، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وأشار الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل ١٠٦٨ كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية ، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال ٣١٦ كيلومتر حتى تاريخه ، وجارى العمل في تأهيل ترع بأطوال ٧٠٨ كيلومتر ، وتوفير إعتمادات مالية لترع بأطوال ٤٤ كيلومتر أخرى.

كما تستهدف الوزارة تأهيل مساقي بأطوال تبلغ ٥٠٠ كيلومتر بمحافظة القليوبية ، حيث تم حتى تاريخه نهو تنفيذ ٢٨ كيلومتر ، وجارى العمل فى ٢١٩ كيلومتر ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث .. أوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة ٦٠ ألف فدان ، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث في مساحة ٤٨ ألف فدان ، وأنه تم نهو ٦٥١ فدان ، وأن عدد ٢١٤٩٤ منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد ١٠٩٠ قطعة أرض بمساحة إجمالية ١٧٥٢٧ فدان.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى واللواء الهجان أعمال التطوير التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطر الخيرية والتى يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة إنتهت مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (١٣) فدان ، كما إنتهت الوزاره من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه (٩) أفدنه ، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه (٦) أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحه (٥) أفدنة ، وحديقه الياسمين بمسطح (٧) أفدنة ، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام (٧) أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية.