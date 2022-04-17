التعليم العالى: مركز بحوث وتطوير الفلزات يبحث فرص دعم التعاون الدولى والإفريقى

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول جهود المركز لدعم التعاون العلمي والبحثي على المستوى الإفريقي والدولي.

وأفاد التقرير بأن المركز نظم ندوة علمية بعنوان "فرص التعاون والتمويل للأنشطة البحثية"، بحضور د. ريم عبدالرحمن الملحق العلمي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة؛ لمُناقشة الفرص المُتاحة للباحثين من مركز بحوث وتطوير الفلزات والباحثين المصريين على وجه العموم، للدراسة بالجامعات ومراكز البحوث الفرنسية.

وتطرقت الندوة لبحث دور القسم العلمي بالسفارة الفرنسية في إقامة ندوات تعريفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد من الباحثين بالمركز مع نظرائهم الفرنسيين، وكذا بحث الإعداد لمؤتمر علمي بالتعاون بين المركز والقسم العلمي بالسفارة الفرنسية.

وعلى جانب آخر، عقد المركز ورشة عمل بعنوان "تقنيات اللحام المُتقدمة للمواد التي يصعُب لحامها بالطرق التقليدية"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى لتكنولوجيات اللحام، بحضور السيد/ Ayo Adeniyi مُمثل الاتحاد، وبمشاركة ٢٠ دولة إفريقية عبر الإنترنت.

وتطرقت الفعاليات لمناقشة الجديد في تكنولوجيات اللحام بالليزر، وتكنولوجيات اللحام بالاحتكاك التقليبي، وبحث د. عويس مع مُمثل الاتحاد الإفريقي سُبل التعاون بين الجانبين لنقل خبرات مركز بحوث وتطوير الفلزات في مجال تكنولوجيا اللحام التي يتميز بها المركز إلى الدول الإفريقية.

كما أبرز التقرير مشاركة المركز بجناح في المعرض الدولي للحديد والصناعات والإنشاءات المعدنية، والذي أقيم في دورته الثانية عشر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة.

وأوضح التقرير أن المعرض يعُد أضخم مُلتقى صناعي للصناعات والإنشاءات المعدنية في مصر والشرق الأوسط، وتنظمه إيجكس "الشركة العربية الألمانية"، بمشاركة المصانع والشركات المُتخصصة في الحديد والصاج والاستانلس ستيل والمسبوكات والأعمدة الحديدية والأنابيب والمواسير والأسلاك والكابلات ومُستلزمات الإنتاج وطلاء المعادن والعوازل وماكينات الليزر والقطع واللحام والسى إن سي والإنشاءات والهياكل المعدنية والكرافانات والمباني سابقة التجهيز.

وأوضح د. عماد أن المركز قام بإجراء العديد من اللقاءات داخل الجناح الخاص به في المعرض؛ لإيجاد سبل التعاون بين المركز والشركات الصناعية والاستفادة من إمكانيات المركز في خدمة الصناعة وتحقيق استراتيجية الدولة 2030 لربط البحث العلمي بالصناعة، مشيرًا إلى نجاح جناح المركز وإعجاب الزائرين من مختلف المجالات بالخدمات التي يُقدمها من منتجات محلية ومُستلزمات صناعية بديلة للمستورد، كما شهد الجناح زيارات لطلاب الجامعات المُختلفة في مجالات التخصص ذات الصلة بعمل المركز للاطلاع على خدماته البحثية.